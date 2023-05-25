Объявлены итоги жеребьевки «Ролан Гаррос» у женщин

В Париже состоялась жеребьевка женского «Ролан Гаррос». Российские теннисистки узнали своих соперниц.

Так, Дарья Касаткина стартует на турнире матчем против немки Юле Нимайер, Вероника Кудерметова сыграет против представительницы Словакии Анны-Каролины Шмидловой, Людмила Самсонова встретится с американкой Кэти Волынец, Анна Калинская сыграет с Эммой Наварро из США, Екатерине Александровой будет противостоять Виктория Томова из Болгарии, Анастасия Павлюченкова сыграет с чешкой Линдой Фрухвиртовой, Анна Блинкова стартует матчем против бельгийки Исалин Бонавентюре, Варвара Грачева встретится с Далмой Галфи из Венгрии, Диана Шнайдер сыграет с канадкой Ребеккой Марино. Анастасию Потапову и Камиллу Рахимову ждут матчи против квалифаеров или лаки-лузеров.

Напомним, что в основную сетку турнира также пробилась 16-летняя Мирра Андреева, для которой это первый турнир Большого шлема. Действующая победительница «Ролан Гаррос» Ига Швентек стартует матчем против Кристины Бушкэ из Испании.