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Андрей Чесноков высказался о сетке Даниила Медведева на «Ролан Гаррос»

Россиянин недавно выиграл грунтовый «Мастерс» в Риме.
Андрей Чесноков высказался о сетке Даниила Медведева на «Ролан Гаррос»
25 мая 2023 17:29
автор: Александр Кожевников
автор фото: Getty Images

Полуфиналист «Ролан Гаррос» — 1989 и финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков оценил шансы Даниила Медведева на «Ролан Гаррос» после жеребьевки турнира.

«Если учесть, как Медведев играл на «Мастерсе» в Риме, сейчас ему должно быть всё комфортно. Но выводы по сетке «Ролан Гаррос» нужно делать после первого круга, чтобы понять, кто в какой форме находится», - приводит слова Чеснокова «Чемпионат».

Напомним, среди потенциальных соперников Медведева на турнире оказались Яннис Синнер, Хольгер Руне, Борна Чорич и еще несколько теннисистов.

источник: Чемпионат.com
Андрей Чесноков высказался о сетке Даниила Медведева на «Ролан Гаррос»
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