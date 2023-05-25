Андрей Чесноков высказался о сетке Даниила Медведева на «Ролан Гаррос»

Полуфиналист «Ролан Гаррос» — 1989 и финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков оценил шансы Даниила Медведева на «Ролан Гаррос» после жеребьевки турнира.

«Если учесть, как Медведев играл на «Мастерсе» в Риме, сейчас ему должно быть всё комфортно. Но выводы по сетке «Ролан Гаррос» нужно делать после первого круга, чтобы понять, кто в какой форме находится», - приводит слова Чеснокова «Чемпионат».

Напомним, среди потенциальных соперников Медведева на турнире оказались Яннис Синнер, Хольгер Руне, Борна Чорич и еще несколько теннисистов.