Грачева проиграла украинке Свитолиной в четвертьфинале турнира в Страсбурге

В Страсбурге (Франция) завершился четвертьфинальный матч турнира категории WTA-250, в котором россиянка Варвара Грачёва встречалась с украинской спортсменкой Элиной Свитолиной.

Встреча продолжалась 1 часа и 21 минутe и завершилась победой украинки Свитолиной со счетом 6:3, 6:4.

На счету Грачевой две двойные ошибки и единственный реализованный брейк-пойнт.

Свитолина оформила две подачи навылет, не допустила ни одной двойной ошибки, а также реализовала три брейк-пойнта из четырех.

В полуфинале украинка сыграет с победительницей противостояния Клара Бюрель (Франция) - Бернарда Пера (США).