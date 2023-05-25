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Грачева проиграла украинке Свитолиной в четвертьфинале турнира в Страсбурге

Встреча завершилась за 1 час и 21 минуту.
Грачева проиграла украинке Свитолиной в четвертьфинале турнира в Страсбурге
25 мая 2023 18:24
автор: Александр Кожевников
автор фото: Getty Images

В Страсбурге (Франция) завершился четвертьфинальный матч турнира категории WTA-250, в котором россиянка Варвара Грачёва встречалась с украинской спортсменкой Элиной Свитолиной.

Встреча продолжалась 1 часа и 21 минутe и завершилась победой украинки Свитолиной со счетом 6:3, 6:4.

На счету Грачевой две двойные ошибки и единственный реализованный брейк-пойнт.

Свитолина оформила две подачи навылет, не допустила ни одной двойной ошибки, а также реализовала три брейк-пойнта из четырех.

В полуфинале украинка сыграет с победительницей противостояния Клара Бюрель (Франция) - Бернарда Пера (США).

источник: «Советский спорт»
Грачева проиграла украинке Свитолиной в четвертьфинале турнира в Страсбурге
Грачева проиграла украинке Свитолиной в четвертьфинале турнира в Страсбурге
Встреча завершилась за 1 час и 21 минуту.
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