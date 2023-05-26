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Карацев победил Морено Де Альборана в финале квалификации «Ролан Гаррос»

Теннисный матч длился 1 час и 34 минуты.
Карацев победил Морено Де Альборана в финале квалификации «Ролан Гаррос»
26 мая 2023 15:15
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

Российский теннисист Аслан Карацев вышел в основную сетку турнира «Ролан Гаррос».

Отметим, что в финальном матче квалификации 29-летний спортсмен одержал победу над представителем США Николасом Морено де Альбораном со счетом 6:4, 6:3.

62-я ракетка мира дважды подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 11-и.

На счету американского соперника четыре эйса, три двойных ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

Напомним, что основной турнир «Ролан Гаррос» стартует 28 мая и продлится до 11 июня.

источник: «Советский спорт»
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