Карацев победил Морено Де Альборана в финале квалификации «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Аслан Карацев вышел в основную сетку турнира «Ролан Гаррос».

Отметим, что в финальном матче квалификации 29-летний спортсмен одержал победу над представителем США Николасом Морено де Альбораном со счетом 6:4, 6:3.

62-я ракетка мира дважды подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 11-и.

На счету американского соперника четыре эйса, три двойных ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

Напомним, что основной турнир «Ролан Гаррос» стартует 28 мая и продлится до 11 июня.