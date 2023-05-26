Тимофеева потерпела поражение от Таунсенд в финальном матче квалификации «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Мария Тимофеева проиграла представительнице США Тэйлор Таунсенд в финале квалификационного этапа «Ролан Гаррос».

Отметим, что встреча завершилась со счетом 7:5, 6:2 в пользу 107-й ракетки мира. Матч продлился 1 час и 45 минут.

27-летняя победительница три раза подала навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из десяти.

На счету россиянки две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из десяти.

Добавим, что ранее на соревнованиях во Франции Тимофеева одержала победы над соотечественницей Мариной Мельниковой и польской теннисисткой Майей Хвалински.