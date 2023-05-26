Соболенко прокомментировала решение Костюк не жать ей руку на «Ролан Гаррос»

Белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась мнением по поводу того, что представительница Украины Марта Костюк не собирается пожимать руки с российскими и белорусскими атлетами на «Ролан Гаррос».

«Если она меня ненавидит, ладно. Будут люди, которые меня любят, будут и те, кто ненавидит. Если она меня ненавидит, я не чувствую к ней ничего подобного. Если бы я могла, я бы остановила происходящее. А насчет отказа от рукопожатий, я, вроде как, понимаю украинских теннисисток. В то же время я чувствую, что спорт должен быть вне политики», — приводит слова Соболенко AFP.

Напомним, что Соболенко проведет матч против Костюк в первом круге грунтового турнира «Ролан Гаррос». Встреча запланирована на первый день основных соревнований – 28 мая.