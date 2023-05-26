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Эрика Андреева проиграла в финале квалификации «Ролан Гаррос»

19-летняя россиянка потерпела поражение от сербской теннисистки Ольги Данилович.
26 мая 2023 16:45
автор: Глеб Шевяков

Российская теннисистка Эрика Андреева не смогла пробиться в основной турнир «Ролан Гаррос» после поражения над представительницей Сербии Ольги Данилович в финальном матче квалификации.

Отметим, что встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу 104-й ракетки мира.

Победительница один раз подала навылет допустила три двойных ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи.

На счету российской спортсменки три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трех.

Напомним, что основной турнир во Франции стартует 28 мая и продлится до 11 июня нынешнего года.

источник: «Советский спорт»
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