Эрика Андреева проиграла в финале квалификации «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Эрика Андреева не смогла пробиться в основной турнир «Ролан Гаррос» после поражения над представительницей Сербии Ольги Данилович в финальном матче квалификации.

Отметим, что встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу 104-й ракетки мира.

Победительница один раз подала навылет допустила три двойных ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи.

На счету российской спортсменки три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трех.

Напомним, что основной турнир во Франции стартует 28 мая и продлится до 11 июня нынешнего года.