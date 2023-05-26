Блинкова обыграла Дэвис в полуфинале турнира в Страсбурге

Российская теннисистка Анна Блинкова вышла в финал турнира в Страсбурге благодаря победе над американкой Лорен Дэвис в матче 1/2 финала соревнований категории WTA 250.

Отметим, что встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу россиянки.

66-я ракетка мира два раза подала навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из шести.

На счету американской теннисистки – четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из одного.

Напомним, что в финальном матче турнира Блинкова встретится с победительницей пары Клара Бюрель (Франция) – Элина Свитолина (Украина).