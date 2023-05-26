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Олимпийская чемпионка по теннису Веснина родила вторую дочку

В 2018 году у нее появилась дочка Елизавета.
26 мая 2023 17:07
автор: Александр Евграфов

Олимпийская чемпионка по теннису 2016 года в Рио-де-Жанейро и бывшая первая ракетка мира в парном разряде Елена Веснина объявила о рождении второй дочки.

«26.05.2023. Анна Павловна. Наша терпеливая малышка, которая никуда не спешила и появилась на свет сегодня в 8:10 утра. Мы тебя очень ждали!» — подписала теннисистка фотографию, выставленную в социальных сетях.

В ноябре 2018 года у Весниной родилась дочка Елизавета. Из-за этого спортсменка брала паузу в карьере, но вернулась ради выступления на Олимпийских играх в Токио, где россиянка завоевала серебряную медаль.

Ранее она назвала свою беременность счастьем, которое греет изнутри. Свои поздравления спортсменки прислали олимпийские чемпионки по синхронному плаванию Светлана Ромашина и Алла Шишкина, а также теннисистка Наталья Вихлянцева.

источник: «Советский спорт»
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