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Кафельников высказался о перспективах Андреевой на «Ролан Гаррос»

Ранее россиянка вышла в основную сетку турнира.
26 мая 2023 17:39
автор: Степан Шереметьев

Бывший первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался о перспективах россиянки Мирры Андреевой на Открытом чемпионате Франции.

«Пока перспективы рано оценивать. Но сам тот факт, что девочка проходит отборочные и будет выступать с ведущими теннисистками, уже говорит о том, что российский теннис, безусловно, не стоит на месте», - приводит слова спортсмена «Газета.Ru».

Напомним, что в финале квалификации россиянка справилась с колумбийкой Осорио-Серрано. Встреча продолжалась 2 часа 1 минуту и завершилась победой Андреевой со счетом 7:6 (10:8), 6:4.

Андреева один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из семи. Осорио-Серрано ни раз не подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из десяти.

источник: «Газета.Ru»
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