Стали известны соперники российских теннисистов на «Ролан Гарросе»

Первая ракетка России Даниил Медведев, посеянный на турнире под вторым номером, в первом круге Открытого чемпионата Франции встретится с победителем квалификации, бразильцем Тиаго Сейбто Уайлдом.

Первая ракетка мира Карлос Алькарас начнет турнирный путь поединком с итальянцем Флавио Коболли. Встретится с Медведевым испанец сможет только в финале турнира.

Андрей Рублев (седьмой номер посева) сыграет с сербом Ласло Джере. Карен Хачанов (11) проведет матч с французом Констаном Летьеном, Александр Шевченко — с немцем Оскаром Отте, Аслан Карацев — с австралийцем Алексеем Попыриным.

Матчи первого круга второго турнира Большого шлема начнутся в воскресенье, 28 мая.