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Стали известны соперники российских теннисистов на «Ролан Гарросе»

Жеребьевка определила пары соперников первого круга Открытого чемпионата Франции.
26 мая 2023 21:11
автор: Александр Евграфов

Первая ракетка России Даниил Медведев, посеянный на турнире под вторым номером, в первом круге Открытого чемпионата Франции встретится с победителем квалификации, бразильцем Тиаго Сейбто Уайлдом.

Первая ракетка мира Карлос Алькарас начнет турнирный путь поединком с итальянцем Флавио Коболли. Встретится с Медведевым испанец сможет только в финале турнира.

Андрей Рублев (седьмой номер посева) сыграет с сербом Ласло Джере. Карен Хачанов (11) проведет матч с французом Констаном Летьеном, Александр Шевченко — с немцем Оскаром Отте, Аслан Карацев — с австралийцем Алексеем Попыриным.

Матчи первого круга второго турнира Большого шлема начнутся в воскресенье, 28 мая.

источник: «Советский спорт»
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Жеребьевка определила пары соперников первого круга Открытого чемпионата Франции.
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