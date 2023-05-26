Определились соперницы российских теннисисток на «Ролан Гарросе»

Стали известны соперницы российских теннисисток на Открытом чемпионате Франции, проходящем на кортах «Ролан Гарроса», втором турнире Большого шлема в сезоне.

Первая ракетка России Дарья Касаткина, посеянная на турнире под 9-м номером, начнет свой путь с поединка с немкой Юле Нимайер.

Другая представительница России Вероника Кудерметова (11-й номер посева) встретится с Анной Каролиной Шмидловой из Словакии.

Людмила Самсонова (15) сыграет с американкой Кэти Волынец, Екатерина Александровка (23) с представительницей Болгарии Викторией Томовой, Анастасия Потапова (24) с американкой Тейлор Таунсенд, Анна Калинская с Эммой Наваро из США, Диана Шнайдер с Ребеккой Марино (Канада), Анастасия Павлюченко с Линдой Фрухвиртовой (Чехия), Анна Блинкова с Изалин Бонавонтюр (Бельгия), Варвара Грачева с Далмой Галфи (Венгрия), Камилла Рахимова с Сарой Бейлик (Чехия)

Первая ракетка мира полька Ига Швентек сыграет в первом круге с Кристиной Букшей из Испании, а Арина Соболенко из Беларуси с украинкой Мартой Костюк.

Второй из турниров Большого шлема стартует 28 мая.