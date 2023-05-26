Морозова оценила шансы Медведева на «Ролан Гаррос»

Чемпионка «Ролан Гаррос» в парном разряде Ольга Морозовасчиатет, что российский теннисист Даниил Медведев успешно выступит на Открытом чемпионата Франции по теннису.

«Надо начать с того, что Медведев совершил невероятное. Было очень интересно наблюдать за его финалом с Хольгером Руне - в первую очередь за тем, как мастерски он вел игру, как срезал скорость прогрессирующего датчанина», - приводит слова спортсмена RT.

Напомним, что турнир стартовал 22 мая и продлится до 11 июня.