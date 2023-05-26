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Морозова оценила шансы Медведева на «Ролан Гаррос»

Турнир стартовал 22 мая и продлится до 11 июня.
26 мая 2023 22:05
автор: Степан Шереметьев

Чемпионка «Ролан Гаррос» в парном разряде Ольга Морозовасчиатет, что российский теннисист Даниил Медведев успешно выступит на Открытом чемпионата Франции по теннису.

«Надо начать с того, что Медведев совершил невероятное. Было очень интересно наблюдать за его финалом с Хольгером Руне - в первую очередь за тем, как мастерски он вел игру, как срезал скорость прогрессирующего датчанина», - приводит слова спортсмена RT.

Напомним, что турнир стартовал 22 мая и продлится до 11 июня.

источник: «RT на русском»
Морозова оценила шансы Медведева на «Ролан Гаррос»
Турнир стартовал 22 мая и продлится до 11 июня.
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