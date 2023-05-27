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Медведев не держит зла на Рублева за наряд на крестинах дочери

Теннисисты отнеслись к ситуации с юмором.
27 мая 2023 11:30
автор: Александр Шульгин

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал внешний вид Андрея Рублева на крестинах своей дочери.

«Да, думаю, он мог бы постараться выглядеть лучше. Знаете, это очень забавно, потому что у нас не так много возможностей собраться вместе с друзьями-теннисистами на что-то важное. Тогда был идеальный момент – за пару дней перед турниром, так что все смогли прийти. Все были одеты по-разному. Кто-то не очень хорошо подобрал одежду. Кто-то забыл цветы или что-то еще. Было очень весело. Он отлично справился. Давайте скажем так. Он сильно нервничал, но был великолепен. Давайте не будем зацикливаться на дресс-коде», - приводит слова Медведева пресс-служба «Ролан Гаррос».

Напомним, Медведев стал победителем турнира в Риме, предшествовавшего Открытому чемпионату Франции, который пройдет с 22 мая по 11 июня в Париже.

В настоящее время россиянин занимает второе место в мужском мировом рейтинге, уступая лишь Карлосу Алькарасу из Испании.

источник: «Ролан Гаррос»
Медведев не держит зла на Рублева за наряд на крестинах дочери
Теннисисты отнеслись к ситуации с юмором.
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