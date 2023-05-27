Медведев не держит зла на Рублева за наряд на крестинах дочери

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал внешний вид Андрея Рублева на крестинах своей дочери.

«Да, думаю, он мог бы постараться выглядеть лучше. Знаете, это очень забавно, потому что у нас не так много возможностей собраться вместе с друзьями-теннисистами на что-то важное. Тогда был идеальный момент – за пару дней перед турниром, так что все смогли прийти. Все были одеты по-разному. Кто-то не очень хорошо подобрал одежду. Кто-то забыл цветы или что-то еще. Было очень весело. Он отлично справился. Давайте скажем так. Он сильно нервничал, но был великолепен. Давайте не будем зацикливаться на дресс-коде», - приводит слова Медведева пресс-служба «Ролан Гаррос».

Напомним, Медведев стал победителем турнира в Риме, предшествовавшего Открытому чемпионату Франции, который пройдет с 22 мая по 11 июня в Париже.

В настоящее время россиянин занимает второе место в мужском мировом рейтинге, уступая лишь Карлосу Алькарасу из Испании.