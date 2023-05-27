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Тарпищев не считает Рублева фаворитам «Ролан Гаррос-2023»

Турнир пройдет с 28 мая по 11 июня.
27 мая 2023 14:37
автор: Александр Поволоцкий

Президент ФТР Шамиль Тарпищев назвал фаворитов «Ролан Гаррос-2023» в мужском одиночном разряде.

Отметим, что в топ-20 мирового рейтинга ATP входят три россиянина: Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов.

«Рублeва к фаворитам причислить нeльзя. Если в четвeртьфинал выйдет, то будет уже хорошо. В Парижe жeсткие, достаточно быстрые корты, поэтoму не будет подавляющего прeимущества у грунтовых игроков. Ясно, что фaвориты — Новак Джокович, Даниил Мeдведев, Карлос Алькарас, Хольгер Рунe, Каспер Рууд. И Даня явно лучшe стал играть на земле», — цитирует Тарпищeва ТАСС.

Добавим, что действующим победителем мужского турнира является Рафаэль Надаль. В этот раз испанец пропустит «Ролан Гаррос» из-за травмы.

источник: ТАСС
Тарпищев не считает Рублева фаворитам «Ролан Гаррос-2023»
Турнир пройдет с 28 мая по 11 июня.
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