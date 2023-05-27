Стало известно время начала матчей россиян в первый день «Ролан Гаррос-2023»

Стало известно расписание матчей первого дня Открытого чемпионата Франции.
В понедельник, 28 мая, на корты выйдут семь российских теннисистов, которые выступают в одиночном разряде.
Мужчины. 1-й круг
Карен Хачанов (Россия) – Констан Летьен (Франция) – начало в 12:00 по московскому времени.
Ласло Джере (Сербия) – Андрей Рублев (Россия) – около 15:00 мск.
Александр Шевченко (Россия) – Оскар Отте (Германия) – около 16:30 мск.
Женщины. 1-й круг
Сара Бейлек (Чехия) – Камилла Рахимова (Россия) – около 13:30 мск.
Тэйлор Таунсенд (США) – Анастасия Потапова (Россия) – около 15:00 мск.
Людмила Самсонова (Россия) – Кэти Волынец (США) – около 16:30 мск.
Юле Нимайер (Германия) – Дарья Касаткина (Россия) – около 16:30 мск.
источник: «Советский спорт»