Стало известно время начала матчей россиян в первый день «Ролан Гаррос-2023»

Стало известно расписание матчей первого дня Открытого чемпионата Франции.

В понедельник, 28 мая, на корты выйдут семь российских теннисистов, которые выступают в одиночном разряде.

Мужчины. 1-й круг

Карен Хачанов (Россия) – Констан Летьен (Франция) – начало в 12:00 по московскому времени.

Ласло Джере (Сербия) – Андрей Рублев (Россия) – около 15:00 мск.

Александр Шевченко (Россия) – Оскар Отте (Германия) – около 16:30 мск.

Женщины. 1-й круг

Сара Бейлек (Чехия) – Камилла Рахимова (Россия) – около 13:30 мск.

Тэйлор Таунсенд (США) – Анастасия Потапова (Россия) – около 15:00 мск.

Людмила Самсонова (Россия) – Кэти Волынец (США) – около 16:30 мск.

Юле Нимайер (Германия) – Дарья Касаткина (Россия) – около 16:30 мск.