Веснина не считает Медведева главным фаворитом «Ролан Гаррос-2023»

Трехкратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде Елена Веснина оценила шансы россиянина Даниила Медведева на победу в «Ролан Гаррос-2023».

Напомним, что турнир стартует в воскресенье, 28 мая.

«В мужской сетке одним из фаворитов является Даня Медведев. Но он не номер один и сам это понимает. Прекрасно осознает, что грунт — не самое его любимое покрытие. И знает, что все будет зависеть от его соперников. Да, есть Алькарас, Циципас, Руне и Джокович. Но Даниил не перестает всех удивлять в этом сезоне» — цитирует Веснину Sport24.

В первом круге Открытого чемпионата Франции Медведев сыграет с бразильцем Тьяго Сейбот Уайлдом. Встреча состоится в понедельник, 29 мая.