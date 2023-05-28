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Россиянка Блинкова взлетела на 10 позиций в обновленном рейтинге WTA

Звание лучшей теннисистки России по-прежнему за Дарьей Касаткиной.
Россиянка Блинкова взлетела на 10 позиций в обновленном рейтинге WTA
28 мая 2023 11:06
автор: Артур Гичунцев
автор фото: Getty Images

Сегодня, 27 мая, пресс-служба WTA опубликовала список лучших теннисисток планеты.

Так, россиянка Анна Блинкова, вышедшая в финал турнира в Страсбуре, поднялась на 10 позиций: теперь она занимает 56-е место.

Лучшей теннисисткой РФ остается уроженка Тольятти Дарья Касаткина. Она расположилась на 9-й строчке в рейтинге WTA.

Наконец, россиянки Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова сохранили 11-ю и 15-ю строчки соответственно.

Добавим, что звание лучшей теннисистки мира принадлежит польке Иге Швентек. Далее расположились Арина Соболенко (Беларусь) и Джессика Пегула (США).

источник: WTA
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