Россиянка Блинкова взлетела на 10 позиций в обновленном рейтинге WTA

Сегодня, 27 мая, пресс-служба WTA опубликовала список лучших теннисисток планеты.

Так, россиянка Анна Блинкова, вышедшая в финал турнира в Страсбуре, поднялась на 10 позиций: теперь она занимает 56-е место.

Лучшей теннисисткой РФ остается уроженка Тольятти Дарья Касаткина. Она расположилась на 9-й строчке в рейтинге WTA.

Наконец, россиянки Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова сохранили 11-ю и 15-ю строчки соответственно.

Добавим, что звание лучшей теннисистки мира принадлежит польке Иге Швентек. Далее расположились Арина Соболенко (Беларусь) и Джессика Пегула (США).