Андрей Чесноков: не вижу ни одну из россиянок в финале «Ролан Гаррос», даже Кудерметову

Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков оценил перспективы российских теннисисток на Открытом чемпионате Франции.

Напомним, что соревнования стартовали сегодня, 28 мая.

«В финале «Ролан Гаррос» не вижу ни одну из российских теннисисток, даже Кудерметову. Оцениваю реально. Кудерметова уверенно себя чувствует на быстрых кортах. Она удачно играла прошлый сезон. Сейчас же у нее будет непростая сетка. Ей будет сложно уже в первом круге», — цитирует Чеснокова Sport24.

Добавим, что в первом раунде «Ролан Гаррос» Кудерметова сыграет с Анной Шмидловой из Словакии. Матч пройдет 29 мая.