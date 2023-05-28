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Соболенко вышла во второй круг «Ролан Гаррос», обыграв украинку Костюк

Игра прошла на корте Филиппа Шатрие.
Соболенко вышла во второй круг «Ролан Гаррос», обыграв украинку Костюк
28 мая 2023 13:32
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: Getty Images

Белорусская теннисистка Арина Соболенко в первом раунде Открытого чемпионата Франции победила украинку Марту Костюк.

Встреча, которая длилась один час и 11 минут, завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу 25-летней спортсменки..

Соболенко по ходу матча один раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-поинта из девяти.

На счету Костюк четыре двойных и один брейк при пяти возможностях выиграть гейм на чужой подаче.

Во втором раунде Арина сыграет против победительнице встречи Панна Удварди (Венгрия) - Ирина Шиманович (Беларусь).

источник: «Советский спорт»
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