Соболенко вышла во второй круг «Ролан Гаррос», обыграв украинку Костюк

Белорусская теннисистка Арина Соболенко в первом раунде Открытого чемпионата Франции победила украинку Марту Костюк.
Встреча, которая длилась один час и 11 минут, завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу 25-летней спортсменки..
Соболенко по ходу матча один раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-поинта из девяти.
На счету Костюк четыре двойных и один брейк при пяти возможностях выиграть гейм на чужой подаче.
Во втором раунде Арина сыграет против победительнице встречи Панна Удварди (Венгрия) - Ирина Шиманович (Беларусь).
источник: «Советский спорт»