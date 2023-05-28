Мирра Андреева заявила, что не изучала турнирную сетку «Ролан Гаррос-2023»

Российская теннисистка Мирра Андреева поделилась ожиданиями от дебюта на турнире «Большого шлема».

Отметим, что в матче первого раунда Открытого чемпионата Франции 16-летняя спортсменка сыграет с американкой Элисон Риске.

«Сетку не изучаю. Как раз наоборот: стараюсь не смотреть дальше и не прогнозировать ничего. Так и меньше волнений, и помогает настроиться на тот матч, который предстоит играть в моменте», — цитирует Андрееву «Чемпионат».

Ранее стало известно, что в основную сетку попала сестра Мирры. Эрика Андреева стала лаки-лузером, заменив Анну Калинскую.