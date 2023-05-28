Соболенко покрутила пальцем у виска после отказа Костюк от рукопожатия

Белорусская теннисистка Арина Соболенко покрутила пальцем у виска после отказа от послематчевого рукопожатия украинки Марты Костюк.

Соболенко победила Костюк в матче первого круга на Открытом чемпионате Франции со счетом 6:2, 6:3.

После игры украинка отказалась от рукопожатия и была освистана болельщиками. Соболенко вновь вышла на корт, поблагодарив болельщиков, а заодно покрутила у виска, реагируя на демарш украинской спортсменки, которая не первый раз проводит подобные акции.

Во втором круге «Ролан Гаррос» Соболенко сыграет со своей соотечественницей Ириной Шиманович.