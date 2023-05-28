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Хачанов победил Летьена в матче первого круга «Ролан Гаррос», проиграв два первых сета

Российский теннисист смог выйти в следующий круг турнира, отыгравшись с 0:2 по сетам, третий раз в карьере.
Хачанов победил Летьена в матче первого круга «Ролан Гаррос», проиграв два первых сета
28 мая 2023 15:59
автор: Александр Евграфов
автор фото: Getty Images

Российский теннисист Карен Хачанов победил француза Констана Летьена в матче первого круга Открытого чемпионата Франции.

Встреча, продолжавшаяся 3 часа 41 минуту завершилась со счетом 3:6, 1:6, 6:2, 6:1, 6:3 в пользу россиянина.

Хачанов третий раз в своей карьере победил, отыгравшись с 0:2 по сетам. Ранее это происходило в 2018 году в матче с американцем Фрэнсисом Тиафо на Уимблдонском турнире и в 2020 году с Янником Синнером на Открытом чемпионате США.

На счету Хачанова 15 эйсов, две двойные ошибки и 9 реализованных брейк-пойнтов из 23. У Летьена два эйса, шесть двойных ошибок, семь реализованных из 12 брейк-пойнтов.

Следующим соперником Хачанова станет представитель Молдовы Раду Алботом.

источник: «Советский спорт»
Хачанов победил Летьена в матче первого круга «Ролан Гаррос», проиграв два первых сета
Хачанов победил Летьена в матче первого круга «Ролан Гаррос», проиграв два первых сета
Российский теннисист смог выйти в следующий круг турнира, отыгравшись с 0:2 по сетам, третий раз в карьере.
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