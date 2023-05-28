Циципас победил Веселы и вышел во второй круг «Ролан Гаррос»

Греческий теннисист Стефанос Циципас вышел во второй круг турнира «Ролан Гаррос», победив Иржи Веселы из Чехии со счетом 7:5, 6:3, 4:6, 7:6 (9:7).

Отметим, что встреча между спортсменами продолжала 3 часа 16 минут. Пятая ракетка мира оформил 12 эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 11. У его соперника 11 подач навылет, пять двойных и три реализованных брейка из семи.

Во втором круге Циципас сыграет либо с испанцем Роберто Карбальес-Баэной, либо с американцем Эмилио Навой.