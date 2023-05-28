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Кафельников считает, что Хачанов не должен был проигрывать два сета в первом круге «Ролан Гаррос»

В итоге россиянин сломил сопротивление француза Констана Лестьенна.
28 мая 2023 19:26
автор: Степан Шереметьев

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников оценил игру российского теннисиста Карена Хачанова в матче первого круга «Ролан Гаррос» против француза Констана Лестьенна (3:6, 1:6, 6:2, 6:1, 6:3).

«Отдал два сета сопернику, у которого в принципе должен был три сета подряд выигрывать. Наверняка что-то было, что могло доставлять дискомфорт. Но результата Карен добился, выиграл и вышел во второй круг. Это уже здорово», - приводит слова Кафельникова «Газета.ru».

Добавим, что в этой встрече на счету Хачанова 15 эйсов, две двойные ошибки и 9 реализованных брейк-пойнтов из 23. У Летьена два эйса, шесть двойных ошибок, семь реализованных из 12 брейк-пойнтов.

Следующим соперником Хачанова станет представитель Молдовы Раду Алботом.

источник: «Газета.Ru»
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