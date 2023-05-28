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Потапова победила Таундсен и вышла во второй круг «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка отдала сопернице лишь три гейма.
Потапова победила Таундсен и вышла во второй круг «Ролан Гаррос»
28 мая 2023 19:58
автор: Александр Евграфов
автор фото: Getty Images

Российская теннисистка Анастасия Потапова уверенно вышла во второй круг «Ролан Гаррос», победив американку Тейлор Таундсен.

Матч первого круга, продолжавшийся 1 час 10 минут, завершился со счетом 6:1, 6:2 в пользу 25-й ракетки мира.

На счету россиянки два эйса, пять двойных ошибок и 5 из 9 реализованных брейк-пойнта, у ее соперницы эйсов не было, она допустила две двойные ошибки и не реализовала ни одного из 5 брейк-пойнтов.

Во втором круге Потапова сыграет с победительницей матча между египтянкой Маяр Шериф и американкой Мэдисон Бренгл (США).

источник: «Советский спорт»
Потапова победила Таундсен и вышла во второй круг «Ролан Гаррос»
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