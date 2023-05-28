Определилась соперница Потаповой во втором круге «Ролан Гаррос»

В Париже (Франция) завершился матч первого круга Открытого чемпионата Франции по теннису, в котором встречались представительница Египта Маяр Шериф Ахмед Шериф и американка Мэдисон Бренгл.

Встреча продолжалась 1 час 5 минут и завершилась победой египтянки со счетом 6:3, 6:1.

Шериф ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми.

Бренгл один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и также реализовала один брейк-пойнт из двух.

Во втором круге Шериф сыграет с россиянкой Анастасией Потаповой.