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Андрей Рублев вышел во второй круг «Ролан Гаррос»

В матче первого круга россиянин обыграл Ласло Джере.
28 мая 2023 21:16
автор: Александр Кожевников

В Париже (Франция) завершился матч первого круга Открытого чемпионата Франции по теннису, в котором встречались россиянин Андрей Рублев и представитель Сербии Ласло Джере.

Встреча продолжалась 2 часа минут и завершилась победой россиянина со счетом 6:1, 3:6, 6:3, 6:4.

Рублев семь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал шесть брейк-пойнтов из 13.

Джере восемь раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из восьми.

Во втором круге Рублев сыграет с победителем противостояния двух французов - Артура Казо и Корентена Муте.

источник: «Советский спорт»
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