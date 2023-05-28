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Людмила Самсонова вышла во второй круг «Ролан Гаррос», отдав Волынец только один гейм

Итог матча - 6:0, 6:1.
Людмила Самсонова вышла во второй круг «Ролан Гаррос», отдав Волынец только один гейм
28 мая 2023 22:19
автор: Александр Кожевников
автор фото: Getty Images

В Париже (Франция) завершился матч первого круга Открытого чемпионата Франции по теннису, в котором встречались россиянка Людмила Самсонова и представительница США Кэти Волынец.

Встреча продолжалась 1 час 9 минут и завершилась победой россиянки со счетом 6:0, 6:1.

Самсонова трижды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти.

Волынец ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта из четырех.

Во втором круге Самсонова сыграет с победительницей противостояния россиянки Анастасии Павлюченковой и чешской спортсменки Линды Фрухвиртовой.

источник: «Советский спорт»
Людмила Самсонова вышла во второй круг «Ролан Гаррос», отдав Волынец только один гейм
Людмила Самсонова вышла во второй круг «Ролан Гаррос», отдав Волынец только один гейм
Итог матча - 6:0, 6:1.
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