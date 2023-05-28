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Определился соперник Рублева во втором круге «Ролан Гаррос»

Андрей сыграет с Корентеном Муте.
28 мая 2023 22:55
автор: Александр Кожевников

В Париже (Франция) завершился матч первого круга Открытого чемпионата Франции по теннису, в котором встречались французы Артур Казо и Корентен Муте.

Встреча продолжалась 3 часа 23 минуты и завершилась победой Муте со счетом 6:1, 6:3, 4:6, 6:4.

Муте пять раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из 16.

Казо дважды подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из пяти.

В матче второго круга Муте встретится с россиянином Андреем Рублевым.

источник: «Советский спорт»
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