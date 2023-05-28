Веснина прокомментировала выход Рублева во второй круг «Ролан Гаррос»

Олимпийская чемпионка Елена Веснина прокомментировала победу россиянина Андрей Рублева нам Ласло Держе в первом круге «Ролан Гаррос».

«Хорошая, рабочая победа Андрея. Молодец, что устроился в четырех сетах и не довел до пятого. Очень люблю такие победы в первых кругах «Большого шлема»: не очень тяжело, не потратил много сил, но обыграл достаточно опасного соперника. Рублев почувствовал себя и парижский грунт, это очень важно в первых кругах турнира. Конечно, победа Андрея была ожидаемой. Неважно, кто на каком месте в рейтинге, на турнире «Большого шлема» все матчи — испытания. Главное, чтобы он провел его хорошо и уверенно. Достаточно трудовая победа!», - приводит слова Весниной Metaratings.

Во втором круге Андрей Рублев выиграет с французом Корентеном Муте. Матч состоится 31 мая и начнется в 12.00 по московскому времени.