Касаткина победила Нимайер и пробилась во второй круг «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла во второй круг соревнований «Ролан Гаррос».

Отметим, что на старте турнира девятая ракетка мира победила немку Юле Нимайер со счетом 6:3, 6:4.

Победительница обошлась без подач навылет, совершила девять двойных ошибок и реализовала восемь брейк-пойнтов из 12-и.

На счету немецкой оппонентки – пять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми.

Добавим, что в следующем раунде турнира в Париже Касаткина встретится с победительницей матча Маркета Вондроушова (Чехия) – Алисия Паркс (США).