Опредено время начала матчей россиян во второй день «Ролан Гаррос-2023»

Сегодня, 29 мая, в Париже пройдут матчи второго дня Открытого чемпионата Франции.
На корты выйдут девять российских теннисистов, которые выступают в одиночном разряде. Единственным представителем РФ среди мужчин будет Аслан Карацев.
Мужчины. 1-й круг
Алексей Попырин (Россия) – Аслан Карацев (Россия) – начало около 13:30 по московскому времени.
Женщины. 1-й круг
Анастасия Павлюченкова (Россия) – Линда Фрухвиртова (Чехия) – около 12:00 мск.
Ребекка Марино (Канада) – Диана Шнайдер (Россия) – около 14:00 мск.
Варвара Грачева (Россия) – Далма Галфи (США) – около 14:00 мск.
Элина Аванесян (Россия) – Белинда Бенчич (Швейцария) – около 14:00 мск.
Вероника Кудерметова (Россия) - Анна Шмидлова (Словакия) - около 17:30 мск.
Екатерина Александрова (Россия) – Виктория Томова (Болгария) – около 17:30 мск.
Анна Блинкова (Россия) - Исалин Бонавентюр (Бельгия) - около 17:30 мск.
Добавим, что накануне все семь россиян пробились во второй круг турнира «Ролан Гаррос».