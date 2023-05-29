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Опредено время начала матчей россиян во второй день «Ролан Гаррос-2023»

Турнир продлится до 11 июня.
29 мая 2023 08:52
автор: Александр Поволоцкий

Сегодня, 29 мая, в Париже пройдут матчи второго дня Открытого чемпионата Франции.

На корты выйдут девять российских теннисистов, которые выступают в одиночном разряде. Единственным представителем РФ среди мужчин будет Аслан Карацев.

Мужчины. 1-й круг

Алексей Попырин (Россия) – Аслан Карацев (Россия) – начало около 13:30 по московскому времени.

Женщины. 1-й круг

Анастасия Павлюченкова (Россия) – Линда Фрухвиртова (Чехия) – около 12:00 мск.

Ребекка Марино (Канада) – Диана Шнайдер (Россия) – около 14:00 мск.

Варвара Грачева (Россия) – Далма Галфи (США) – около 14:00 мск.

Элина Аванесян (Россия) – Белинда Бенчич (Швейцария) – около 14:00 мск.

Вероника Кудерметова (Россия) - Анна Шмидлова (Словакия) - около 17:30 мск.

Екатерина Александрова (Россия) – Виктория Томова (Болгария) – около 17:30 мск.

Анна Блинкова (Россия) - Исалин Бонавентюр (Бельгия) - около 17:30 мск.

Добавим, что накануне все семь россиян пробились во второй круг турнира «Ролан Гаррос».

источник: «Советский спорт»
Опредено время начала матчей россиян во второй день «Ролан Гаррос-2023»
Турнир продлится до 11 июня.
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