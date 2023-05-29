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Костюк заявила, что российские и белорусские игроки не решаются с ней поговорить

Спортсменка завершила выступление на Открытом чемпионате Франции.
29 мая 2023 09:22
автор: Александр Поволоцкий

Украинская теннисистка Марта Костюк рассказала о взаимоотношении с российскими и белорусскими игроками.

Напомним, что в первом круге «Ролан Гаррос» спортсменка уступила белоруске Арине Соболенко (3:6, 2:6) и отказалась пожимать руку своей сопернице. За это Костюк была освистана зрителями.

«Когда начались события у нас, было не так трудно подойти к нам на пару минут, чтобы сказать хоть что-нибудь. Но они молча глаза вниз — и проходят мимо, ничего не говорят. Они не решаются подойти и поговорить со мной уже 15 месяцев», — приводит «Большой теннис Украины» слова Костюк.

Добавим, что российские и белорусские теннисисты выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

источник: «Советский спорт»
Костюк заявила, что российские и белорусские игроки не решаются с ней поговорить
Спортсменка завершила выступление на Открытом чемпионате Франции.
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