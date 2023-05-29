Павлюченкова вышла во второй круг «Ролан Гаррос», победив Фрухвиртову 

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова пробилась во второй круг турнира «Ролан Гаррос».

Отметим, что в своем первом матче соревнований 31-летняя спортсменка одержала победу над представительницей Чехии Линдой Фрухвиртовой со счетом 6:2, 6:2.

Победительница обошлась без подач навылет, допустила одну двойную ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 11-и.

На счету чешской соперницы – один эйс, 11 двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из двух.

Добавим, что во втором раунде турнира в Париже Павлюченкова встретится со своей соотечественницей Людмилой Самсоновой, которая ранее оказалась сильнее американки Кэти Волынец (6:1, 6:0).