ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Павлюченкова вышла во второй круг «Ролан Гаррос», победив Фрухвиртову 

Теннисный матч продлился 1 час и 12 минут.
29 мая 2023 13:22
автор: Глеб Шевяков

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова пробилась во второй круг турнира «Ролан Гаррос».

Отметим, что в своем первом матче соревнований 31-летняя спортсменка одержала победу над представительницей Чехии Линдой Фрухвиртовой со счетом 6:2, 6:2.

Победительница обошлась без подач навылет, допустила одну двойную ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 11-и.

На счету чешской соперницы – один эйс, 11 двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из двух.

Добавим, что во втором раунде турнира в Париже Павлюченкова встретится со своей соотечественницей Людмилой Самсоновой, которая ранее оказалась сильнее американки Кэти Волынец (6:1, 6:0).

источник: «Советский спорт»
Павлюченкова вышла во второй круг «Ролан Гаррос», победив Фрухвиртову 
Теннисный матч продлился 1 час и 12 минут.
29.05.2023 13:22
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Читатели французского издания раскритиковали украинку Костюк за отказ от рукопожатия с Соболенко
Ранее спортсменку освистали болельщики.
29.05.2023 10:11
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Костюк заявила, что российские и белорусские игроки не решаются с ней поговорить
Спортсменка завершила выступление на Открытом чемпионате Франции.
29.05.2023 09:22
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Определено время начала матчей россиян во второй день «Ролан Гаррос-2023»
Турнир продлится до 11 июня.
29.05.2023 08:52
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Касаткина победила Нимайер и пробилась во второй круг «Ролан Гаррос»
26-летняя спортсменка одолела 72-ю ракетку мира за 1 час и 35 минут.
29.05.2023 00:07
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Веснина прокомментировала выход Рублева во второй круг «Ролан Гаррос»
Рублев во втором круге сыграет с Корентеном Муте.
28.05.2023 22:57
Теннис
автор: Александр Кожевников
Определился соперник Рублева во втором круге «Ролан Гаррос»
Андрей сыграет с Корентеном Муте.
28.05.2023 22:55
Теннис
автор: Александр Кожевников
Шевченко одержал победу над Отте в матче первого круга «Ролан Гаррос»
Шевченко одержал победу над Отте в матче первого круга «Ролан Гаррос»
Россиянин обыграл своего соперника за 3 часа и 2 минуты.
28.05.2023 22:41
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Людмила Самсонова вышла во второй круг «Ролан Гаррос», отдав Волынец только один гейм
Людмила Самсонова вышла во второй круг «Ролан Гаррос», отдав Волынец только один гейм
Итог матча - 6:0, 6:1.
28.05.2023 22:19
Теннис
автор: Александр Кожевников
Андрей Рублев вышел во второй круг «Ролан Гаррос»
Андрей Рублев вышел во второй круг «Ролан Гаррос»
В матче первого круга россиянин обыграл Ласло Джере.
28.05.2023 21:16
Теннис
автор: Александр Кожевников
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика