Шнайдер проиграла Хаддад-Майе в матче второго круга «Ролан Гаррос»

Россиянка Диана Шнайдер выбыла из борьбы на Открытом чемпионате Франции, проиграв в матче второго круга бразильянке Беатрис Хаддад-Майе.

Встреча, продолжавшаяся 2 часа 43 минуты, завершилась со счетом 6:2, 5:7, 6:4 в пользу представительницы Бразилии.

У Шнайдер один эйс, девять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из семи. На счету Хаддад-Майи один эйс, две двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 18.

В третьем круге турнира «Ролан Гаррос» Хаддад-Майя сыграет против победительницы матча между россиянкой Екатериной Александровой (23-й номер посева) и немкой Анной-Леной Фридзам.