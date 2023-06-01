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Шнайдер проиграла Хаддад-Майе в матче второго круга «Ролан Гаррос»

Россиянка уступила сопернице в трех сетах.
Шнайдер проиграла Хаддад-Майе в матче второго круга «Ролан Гаррос»
01 июня 2023 15:10
автор: Александр Евграфов
автор фото: Getty Images

Россиянка Диана Шнайдер выбыла из борьбы на Открытом чемпионате Франции, проиграв в матче второго круга бразильянке Беатрис Хаддад-Майе.

Встреча, продолжавшаяся 2 часа 43 минуты, завершилась со счетом 6:2, 5:7, 6:4 в пользу представительницы Бразилии.

У Шнайдер один эйс, девять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из семи. На счету Хаддад-Майи один эйс, две двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 18.

В третьем круге турнира «Ролан Гаррос» Хаддад-Майя сыграет против победительницы матча между россиянкой Екатериной Александровой (23-й номер посева) и немкой Анной-Леной Фридзам.

источник: «Советский спорт»
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