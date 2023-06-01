Марта Костюк выступила против запрета украинцам выступать на одних турнирах с россиянами

Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала позицию Министерства спорта Украины относительно выступлений на одних турнирах с россиянами.

«Многие уважают наши интервью, нашу позицию, что мы продолжаем бороться за то, что россияне и белорусы должны быть отстранены от всех видов спорта, включая Олимпиаду. Просто я не согласна с решением министерства, что мы должны не выступать.

А так многие поддерживают. Скажу о теннисе – многие боятся выражать своё мнение. Я сейчас говорю об иностранных спортсменах – не русских, белорусах, украинцах. Преимущественно нас поддерживают поляки, англичане, австралийцы, чехи. Так, чтобы регулярно», - приводит слова Костюк TCH.

В апреле Министерство спорта Украины запретило спортсменам из Украины участвовать в соревнованиях с россиянами и белорусами.

Напомним, российские и белорусские спортсмены выступают на теннисных турнирах в нейтральном статусе.