Шестнадцатилетняя Андреева победила Парри и вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции, проходящего на кортах «Ролан Гаррос».

В матче второго круга она победила француженку Диан Парри со счетом 6:1, 6:2. Игра продолжалась 1 час 17 минут.

Мирра Андреева ни разу не подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 14 заработанных. На счету её соперницы ни одного эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.

За выход в четвертый круг «Ролан Гаррос» Андреева сыграет с победительницей матча Юлия Грабер (Австрия) - Кори Гауфф (США, 6-й номер посева). После турнира 16-летняя россиянка поднимется в первую сотню мирового рейтинга.