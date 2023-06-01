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16-летняя российская теннисистка Андреева прокомментировала выход в третий круг «Ролан Гаррос»

В матче второго круга 143-я ракетка мира победила француженку Диан Парри.
01 июня 2023 17:03
автор: Александр Евграфов

16-летняя россиянка прокомментировала победу во втором круге Открытого чемпионата Франции. В матче второго круга 143-я ракетка мира победила француженку Диан Парри со счётом 6:1, 6:2.

«Конечно, не представляла, что спустя полгода после финала юниорского Australian Open буду здесь. Тогда думала, что, наверное, буду играть на юниорском «Ролан Гаррос», но смогла квалифицироваться сюда. Теперь буду играть в третьем раунде, чему очень рада. Рада, что вы не видите, что я нервничаю. Соперницей была француженка и трибуны болели за неё. Старалась сосредоточиться на своей игре, и у меня получилось», — цитирует Андрееву пресс-служба WTA.

За выход в четвертый круг «Ролан Гаррос» Андреева поспорит с победительницей матча Юлия Грабер (Австрия) - Кори Гауфф (США, 6-й номер посева). После турнира 16-летняя россиянка поднимется в первую сотню мирового рейтинга.

источник: «Советский спорт»
16-летняя российская теннисистка Андреева прокомментировала выход в третий круг «Ролан Гаррос»
В матче второго круга 143-я ракетка мира победила француженку Диан Парри.
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