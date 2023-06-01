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Елена Веснина: Хачанов должен выходить на Рублева

Хачанова ждет встреча с австралийцем Танаси Коккинакисом.
01 июня 2023 21:47
автор: Александр Кожевников

Российская теннисистка, олимпийская чемпионка, победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде Елена Веснина высказалась о предстоящем матче россиянина Карена Хачанова и Танаси Коккинакиса на Открытом чемпионате Франции по теннису.

«Хачанов одержал хорошую уверенную победу над Алботом в трёх сетах. Матч получился гораздо спокойнее, чем первый на турнире. Думаю, что у него хорошие шансы обыграть Коккинакиса и выйти в 1/8 «Ролан Гаррос». Австралиец тоже классно играет, но на грунте он не так опасен. Трава и хард — это его профиль. Хачанову больше подходит грунт, он играет в более вариативный теннис. Карен должен проходить Танаси и выходить на Андрея дальше. Очень жаль, что в 1/8 Хачанов может сыграть с Рублёвым. Надеемся, что они вдвоём выиграют свои предстоящие матчи и будут решать, кто из них сильнее, в очном поединке», - цитирует Веснину «Чемпионат».

Напомним, ранее ачанов встречался с молдавским спортсменом Раду Алботом.

Встреча завершилась победой россиянина в трех сетах - 6:3, 6:4, 6:2. Матч продолжался 2 часа 18 минут. В матче третьего круга «Ролан Гаррос» Хачанов встретится с австралийцем Танаси Коккинакисом. Матч состоится 2 июня.

источник: Чемпионат.com
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