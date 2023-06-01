Мирра Андреева хочет сыграть в миксте с Андреем Рублевым

Российская теннисистка Мирра Андреева сообщила, что хотела бы сыграть в миксте с соотечественником Андреем Рублевым. Ранее Андреева вышла в третий круг «Ролан Гаррос».

«Я бы хотела сыграть со всеми, потому что все такие классные. Думаю, мне было бы комфортнее играть, например, с Рублевым, потому что он приветливый, я — тоже, и я думаю, что получился бы хороший микст. Если он однажды предложит, я не откажусь. Да, да и еще раз да», - приводит слова Мирры Андреевой «Спорт-Экспресс».

Напомним, за выход в четвертый круг «Ролан Гаррос» Андреева сыграет с победительницей матча Кори Гауфф (США, 6-й номер посева). После турнира 16-летняя россиянка поднимется в первую сотню мирового рейтинга.