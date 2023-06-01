Селиваненко не стал прогнозировать победителя матча Павлюченковой и Потаповой

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко поделился ожиданиями от матча третьего круга ОТкрытого чемпионата ФРанции по теннису, в котором встретятся Анастасия Павлюченкова и Анастасия Потапова.

«Павлюченкова имеет солидный опыт и возвращается на большие турниры после достаточно серьезного перерыва. Потапова в этом сезоне вышла на новый уровень результатов. Кто имеет больше шансов на победу? Не стал бы заниматься прогнозами. Такие матчи всегда интересны со всех точек зрения», - приводит слова Селиваненко «РБ Спорт».

Павлюченкова в матче второго круга оказалась сильнее соотечественницы Людмилы Самсоновой, Потапова обыграла Маяр Шериф.