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Онс Жабер отметила взрослую игру 16-летней россиянки Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос»

Ранее спортсменка пробилась в третий круг турнира.
01 июня 2023 23:43
автор: Степан Шереметьев

Тунисская теннисистка Онс Жабер поделилась мнением о 16-летней россиянке Мирре Андреевой.

«Для нашего спорта хорошо иметь кого-то вроде Мирры, и прежде всего она очень хорошо говорит. Она забавная, и играет очень хорошо, и на корте показывает, что ей не 16 лет. Она здесь, чтобы выигрывать матчи», - сказала Жабер на пресс-конференции.

Напомним, что во втором круге «Ролан Гаррос» Андреева оказалась сильнее представительницы Франции Дианы Парри (6:2, 6:1). За выход в четвертый круг турнира Мирра поспорит с Кори Гауфф из США. После Открытого чемпионата Франции россиянка поднимется в первую сотню мирового рейтинга.

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