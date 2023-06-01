Онс Жабер отметила взрослую игру 16-летней россиянки Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос»

Тунисская теннисистка Онс Жабер поделилась мнением о 16-летней россиянке Мирре Андреевой.

«Для нашего спорта хорошо иметь кого-то вроде Мирры, и прежде всего она очень хорошо говорит. Она забавная, и играет очень хорошо, и на корте показывает, что ей не 16 лет. Она здесь, чтобы выигрывать матчи», - сказала Жабер на пресс-конференции.

Напомним, что во втором круге «Ролан Гаррос» Андреева оказалась сильнее представительницы Франции Дианы Парри (6:2, 6:1). За выход в четвертый круг турнира Мирра поспорит с Кори Гауфф из США. После Открытого чемпионата Франции россиянка поднимется в первую сотню мирового рейтинга.