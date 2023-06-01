Зверев вышел в третий круг «Ролан Гаррос», уверенно справившись с Тиафо

В Париже (Франция) завершился матч второго круга Открытого чемпионата Франции по теннису, в котором немецкий теннисист Александр Зверев встречался с представителем Словакии Алексом Молчаном.

Встреча завершилась победой немца в трех сетах - 6:4, 6:2, 6:1. Матч продолжался 1 час 58 минут.

Зверев в этом матче шесть раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 14.

Молчан не записал на свой счет ни одного эйса, допустил три двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из восьми.

В матче третьего круга «Ролан Гаррос» Зверев встретится с американцем Фрэнсисом Тиафо.