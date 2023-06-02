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Касаткина меньше чем за час разгромила американку Стирнс в третьем круге на «Ролан Гаррос»

Американке удалось выиграть за матч только один гейм.
Касаткина меньше чем за час разгромила американку Стирнс в третьем круге на «Ролан Гаррос»
02 июня 2023 13:05
автор: Александр Евграфов
автор фото: Getty Images

Россиянка Дарья Касаткина вышла в четвертый круг Открытого чемпионата Франции по теннису.

В матче третьего круга, который продолжался 55 минут, российская теннисистка, посеянная на турнире под 9-м номером, разгромила американку Питон Стирнс со счетом 6:0, 6:1.

Обе теннисистки ни разу не подали на вылет. Стирнс совершила одну двойную ошибку, Касаткина сыграла без них. Российская теннисистка реализовала 6 из 8 брейк-пойнтов.

В матче четвертого круга Касаткина сыграет с победительницей матча между россиянкой Анной Блинковой и украинкой Элиной Свитолиной.

источник: «Советский спорт»
Касаткина меньше чем за час разгромила американку Стирнс в третьем круге на «Ролан Гаррос»
Касаткина меньше чем за час разгромила американку Стирнс в третьем круге на «Ролан Гаррос»
Американке удалось выиграть за матч только один гейм.
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