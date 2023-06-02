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Украинская теннисистка Свитолина объяснила, почему не пожимает руки россиянкам

Спортсменка вышла в следующую стадию, обыграв Анну Блинкову.
02 июня 2023 21:19
автор: Александр Шульгин

Украинская теннисистка Элина Свитолина объяснила, почему отказалась поживать руку россиянке Анне Блинковой после матча между соперницами в рамках третьего круга «Ролан Гаррос».

«Все началось с правительства Украины, которое встречалось с правительством России. Они были против того, чтобы пожимать руки, потому что не разделяют с ними ценности. И из-за того, что делает Россия. Оттуда и пошло», - приводит слова спортсменки пресс-служба соревнований.

Напомним, встреча завершилась со счетом 2:6, 6:2, 7:5 в пользу украинки.

После завершения матча 192-я ракетка мира не подошла к сетке, а ограничилась лишь словом «спасибо» в адрес оппонентки.

Ранее 28-летняя спортсменка также проигнорировала свою соперницу после победы в финале турнира в Страсбурге (Франция).

В 1/8 финала турнира в Париже Свитолина проведет матч против российской теннисистки Дарьи Касаткиной.

источник: «Ролан Гаррос»
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