Циципас обыграл Шварцмана в матче третьего круга «Ролан Гаррос»

Пятая ракетка мира Стефанос Циципас вышел в следующую стадию Открытого чемпионата Франции, обыграв в матче третьего круга Диего Шварцмана из Аргентины.

Отметим, что встреча длилась 1 час и 52 минуты. Греческий теннисист одержал победу со счетом 6:2, 6:2, 6:3.

Стефанос совершил четыре раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из 18.

На счету Диего один эйс, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из пяти возможных.

В следующем круге «Ролан Гаррос» Циципас сыграет с Себастьяном Офнером из Австрии.