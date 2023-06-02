Аванесян отметилась достижением на «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Элина Аванесян отметилась достижением на Открытом чемпионате Франции.

Напомним, что 20-летняя спортсменка сегодня обыграла датчанку Клару Таусон в матче третьего круга «Ролан Гаррос».

Таким образом, Аванесян стала первой за 35 лет теннисисткой, которой удалось выйти в четвертый раунд турнира на правах «лаки-лузера». В последний раз такое удавалось в 1988 году Николь Ягерман из Нидерландов.

В матче четвертого круга Элина сыграет с победительницей матча между чешкой Каролиной Муховой и представительницей Румынии Ириной-Камелией Бегу.