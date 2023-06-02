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Стала известна соперница Аванесян в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Ранее россиянка обыграла датчанку Клару Таусон.
Стала известна соперница Аванесян в 1/8 финала «Ролан Гаррос»
02 июня 2023 23:50
автор: Степан Шереметьев
автор фото: Getty Images

Чешская теннисистка Каролина Мухова в двух сетах оказалась сильнее представительницы Румынии Ирину Бегу в третьем круге «Ролан Гаррос». Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу 43-й ракетки мира.

Мухова два раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из 12. В активе Бегу - ни одного эйса, две двойные ошибки и реализован один брейк-пойнт.

Таким образом, за выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции Мухова поборется с россиянкой Элиной Аванесян, которая обыграла датчанку Клару Таусон (3:6, 6:1, 7:5).

источник: «Советский спорт»
Стала известна соперница Аванесян в 1/8 финала «Ролан Гаррос»
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Ранее россиянка обыграла датчанку Клару Таусон.
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