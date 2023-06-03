Мирра Андреева проиграла американке Гауфф и не смогла выйти в четвертый круг «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Мирра Андреева уступила представительнице США Кори Гауфф в матче третьего круга «Ролан Гаррос».

Отметим, что встреча между спортсменками продолжалась 2 часа 5 минут и завершилась поражением россиянки со счетом 7:6 (7:5), 1:6, 1:6.

В прошедшей игре Андреева оформила один эйс, допустила шесть двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из четырех. У ее соперницы одна подача навылет, шесть двойных и восемь реализованных брейков из 18.

В четвертом круге Гауфф сыграет с победительницей матча Анна Каролина Шмидлова (Словакия) – Кайла Дэй (США).